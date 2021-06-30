Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Altınordu, Ünye, Fatsa ve Perşembe ilçelerinde en büyük sorunlarından biri haline gelen çöp sorununun sıkı bir çalışma ile ortadan kalktığı belirtildi.

Açıklamada, yerel seçimlerin ardından çöp sorununu ortadan kaldırmak için kolları sıvayan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in, ilk etapta Ünye, Fatsa ve Perşembe ilçelerinde bulunan deniz ve doğa dengesini tehdit eden vahşi depolama alanlarını kapattığı aktarılarak, Çaybaşı ilçesinde bulunan İlküvez'de katı atık çöp depolama alanının enerji üssüne çevrildiği kaydedildi.

Katı atık tesislerinin enerji üretim teknolojisiyle yenilendiği vurgulanan açıklamada, "Başkan Güler, son olarak elektrik üretimi için Enerji Bakanlığı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'ndan (EPDK) üretim lisansının çıkarılmasını sağladı. 24 Haziran 2021 tarihi itibariyle elektrik üretimine başlanan tesiste enerji üretimi zaman içerisinde yükseltilerek YEDAŞ'a satılacak. Ordu Büyükşehir Belediyesi, böylelikle çöpten enerji, enerjiden de gelir elde edecek." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Altınordu ve Ünye Mekanik Ayırma Tesislerinden gelen günlük yaklaşık 260 ton organik atığın, 14 bin 400 metrekare alanda ve tabanında sızdırmazlık yapısı bulunan depoda muhafaza edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Depoda bulunan yaş sebze meyve, hal ve hanelerden kaynaklanan gıda gibi atıkların havasız ortamda çürümesi sonucunda oluşan atık yığını içerisinde yüzde 60 oranında yanıcı özelliğe sahip metan gazı bulunuyor. Buradaki gaz vakumlama yöntemi ile emilerek sahada bulunan 5 bin metreküplük gaz balonunda biriktiriliyor. Ardından gaz motorlarında yakıt olarak kullanılıyor."