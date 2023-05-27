Ordu'da bir kişi, kendisini "banka görevlisi" olarak tanıtan şüpheli tarafından dolandırıldı

Altıordu ilçesinde yaşayan ve bir fabrikada işçi olarak çalışan Onur T.'ı telefonla arayan bir kişi, kendisini banka görevlisi olarak tanıttı.

Telefondaki kişi, mobil bankacılık işlemleriyle Onur T.'ın kart limitini yükselterek, kredi hesabından 60 bin lira çekti.

İşlemlerin ardından Onur T.'ı tekrar arayan kişi, "Allah razı olsun, seni de yorduk." ifadesini kullandı.

Bir süre sonra dolandırıldığını düşünen Onur T., kontrol ettiği hesabından 60 bin liralık kredi kullanıldığını fark etti.

Onur T., Ordu Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak suç duyurusunda bulundu.