Ordu’da bir haftada 10 binden fazla araç denetlendi

Emniyetten yapılan açıklamada, son bir haftada Ordu genelinde 36 yaralanmalı trafik kazasının meydana geldiği, bu kazalarda 46 kişinin yaralandığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimler çerçevesinde 45 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 49 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 24 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 60 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 669 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 29 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 117 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan ve 58 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan cezai işlem yapıldı.

Ekiplerin yapmış oldukları diğer denetimler ile birlikte toplam 10 bin 366 araç kontrol edildi, 2 bin 46 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapıldı, 22 araç trafikten men edildi ve 45 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı.