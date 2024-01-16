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Güncel
DHA 16.01.2024 13:59

Çankırı'da drift yapan sürücüye 32 bin TL ceza

Çankırı'da drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren ve çevreye rahatsızlık veren sürücüye 32 bin TL para cezası uygulandı.

Çankırı'da drift yapan sürücüye 32 bin TL ceza

Kurşunlu ilçesinde bir sürücü, 13 Ocak Cumartesi günü sabaha karşı otomobille sokak ortasında drift yapmaya başladı. Sesten rahatsız olan bir vatandaş, olay anını cep telefonu kamerası ile kayıt altına alarak, durumu emniyete bildirdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren ve çevreye rahatsızlık veren sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun 671-D maddesi uyarınca 32 bin 233 TL idari para cezası uyguladı. Ayrıca sürücünün ehliyetine 60 gün süre ile el konuldu ve araç trafikten menedildi.

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