Enes Ünal futbola dönüş sürecini anlattı

Enes Ünal, 7 aydan fazla süren sakatlığının ardından futbola dönüş sürecini anlattı.

İspanyol ekibi Getafe'de forma giyen golcü oyuncu, "Nihayet takım arkadaşlarımla birlikteyim ve bundan dolayı çok mutluyum" dedi.

Enes, kulübün sosyal medya hesabına konuştu.

"Uzun zaman tek başıma kaldım ve çok fazla çalıştım. Başlangıçta koltuk değnekleriyle yürüyordum. Önemli aşamalar kaydettim. Nihayet kendimi tekrardan futbolcu hissediyorum."

26 yaşındaki futbolcu, ailesinin, takım arkadaşlarının ve taraftarların her zaman yanında olduğunu kaydetti.

Sakatlıktan sonra ilk kez sahaya çıkma anını anlatan Enes Ünal, "Neredeyse ağlayacaktım. Büyük bir mutluluk ve heyecan yaşadım" diye konuştu.

Bu arada milli futbolcunun ailesi ile Getafe taraftarları Enes Ünal'a görüntülü mesaj gönderdi.

Enes, bunların arasında en çok, "Seninle gurur duyuyorum. Gollerini bekliyorum." diyerek öpücük gönderen küçük kızından gelen mesajla duygulandı.