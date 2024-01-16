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Güncel
İHA 16.01.2024 13:35

Bayburt'ta kadınlara serviks kanseri hakkında bilgiler verildi

Bayburt Devlet Hastanesi tarafından 1-31 Ocak Serviks (Rahim Ağzı) Kanseri farkındalık ayı etkinlikleri dahilinde hastane sağlık çalışanlarına yönelik eğitim düzenlendi.

Bayburt'ta kadınlara serviks kanseri hakkında bilgiler verildi

Bayburt Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Merve Atasoy Ruşen tarafından sağlık çalışanlarına rahim ağzı kanseri anlatılarak, önemli bilgiler verildi. Ruşen, düzenlenen eğitimde kanserde erken teşhisin önemine vurgu yaparak, kanserle mücadelede tedavi yöntemlerini, risk faktörlerini, belirtilerini hatırlattı. Ruşen, ücretsiz hizmet veren tarama noktaları ve Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM) hakkında bilgiler de aktararak, katılımcıların merak ettiği sorulara yanıtlar verdi.

Öte yandan, hastaneye gelen hasta ve hasta yakınlarını bilgilendirmek maksadıyla stant açıldı, broşürler dağıtılarak bilgilendirme faaliyetinde bulunuldu.

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