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Güncel
İHA 16.01.2024 13:29

Batman’da bir yılda 549 bin yolcu uçtu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Batman Havalimanının 2023 yılı aralık ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Batman’da bir yılda 549 bin yolcu uçtu

Batman Havalimanında Aralık ayında, iç hat yolcu trafiği 51 bin 33, dış hat yolcu trafiği 204 oldu.

Aralık ayında toplam 51 bin 237 yolcuya hizmet verildi. Aralık ayında Batman Havalimanına iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 319, dış hatlarda 1 olmak üzere toplamda 320’ye ulaştı.

Yük trafiği ise aralık ayında toplam 448 ton oldu. Ocak-Aralık aylarını kapsayan 12 aylık dönemde Batman Havalimanında yolcu trafiği 549 bin 084, uçak trafiği 3 bin 458, yük trafiği ise 5 bin 560 ton olarak gerçekleşti.

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