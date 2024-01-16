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Güncel
AA 16.01.2024 12:28

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde 300 meyve fidanı dikildi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde yaklaşık 10 dönümlük alanda meyve bahçesi kuruldu.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde 300 meyve fidanı dikildi

Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, Niğde Belediye Başkan Yardımcısı Mikail Aksungur ve akademisyenlerin katılımıyla Ayhan Şahenk Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde düzenlenen programda, 300 elma, armut, erik ve kiraz fidanı toprakla buluşturuldu.

Uslu, programda yaptığı konuşmada, son bir yılda merkezde 1000 dönümden fazla araziyi tarıma kazandırdıklarını söyledi.

Bu yıl çiftçilere katkı sağlayacak planlamalar yapacaklarını belirten Uslu, "Bugünkü yaptığımız çalışma planlarımızın bir örneği. Bundan sonraki süreçte bölgeyi kalkındırmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.

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