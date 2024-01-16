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Güncel
AA 16.01.2024 12:39

Kırşehir'de 40 vatandaş umreye uğurlandı

Kırşehir'de 40 vatandaş Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla umreye uğurlandı.

Kırşehir'de 40 vatandaş umreye uğurlandı

Müftülükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Diyanet İşleri Başkanlığı Umre Organizasyonu ile kutsal topraklara gidecek 40 kişilik umre kafilesi için Cacabey Camisi yanında program düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından ilahi ve salavatların okunduğu programda konuşan İl Müftüsü Mustafa Tekin, üç ayların ilki olan Recep ayında 40 vatandaşı umre için kutsal topraklara uğurladıklarını belirtti.

Tecrübeli din görevlileriyle birlikte vatandaşları yolcu ettiklerini vurgulayan Tekin, "Sizlerden o mübarek ve duaların kabul olduğu topraklarda başta şehitlerimiz, mazlum Filistin ve Gazze ile İslam alemi için dua istiyoruz. Allah makbul bir umre nasip etsin ve hayırla gidip, sağ salim dönün İnşallah." ifadelerini kullandı.

Tekin'in konuşmasının ardından vatandaşlar uğurlandı.

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