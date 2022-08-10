Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediyesinin aldığı karar doğrultusunda 2022 yılı fındık sezonu kapsamında Altınordu ilçesine bağlı 22 merkez mahallesi sınırları içerisinde fındıkların patoza verilmesinin yasaklandığı belirtildi.

Konuyla ilgili mahalle muhtarlıklarına da bilgilendirme yazısı gönderildiği aktarılan açıklamada, patoz kullanımının yasaklandığı 22 mahalle şu şekilde sıralandı:

"Akyazı, Aziziye, Bahçelievler, Bucak, Cumhuriyet, Durugöl, Düz, Güzelyalı, Karapınar, Karşıyaka, Kirazlimanı, Kumbaşı, Nizamettin, Saray, Selimiye, Subaşı, Şahincili, Şarkiye, Şirinevler, Taşbaşı, Yeni ve Zaferimilli."