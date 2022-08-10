Haber Giriş: 10 Ağustos 2022 Çarşamba 16:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ordu'da bazı mahallelerde patoz kullanımı yasaklandı
[Fotograf: AA]
Ordu Büyükşehir Belediyesi, Altınordu ilçesindeki bazı mahallelerde fındık ayıklama makinesi kullanımına izin verilmeyeceğini duyurdu.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediyesinin aldığı karar doğrultusunda 2022 yılı fındık sezonu kapsamında Altınordu ilçesine bağlı 22 merkez mahallesi sınırları içerisinde fındıkların patoza verilmesinin yasaklandığı belirtildi.
Konuyla ilgili mahalle muhtarlıklarına da bilgilendirme yazısı gönderildiği aktarılan açıklamada, patoz kullanımının yasaklandığı 22 mahalle şu şekilde sıralandı:
"Akyazı, Aziziye, Bahçelievler, Bucak, Cumhuriyet, Durugöl, Düz, Güzelyalı, Karapınar, Karşıyaka, Kirazlimanı, Kumbaşı, Nizamettin, Saray, Selimiye, Subaşı, Şahincili, Şarkiye, Şirinevler, Taşbaşı, Yeni ve Zaferimilli."
Etiketler: Tarım Üretimi Ordu
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