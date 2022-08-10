Serinlemek için arkadaşlarıyla birlikte suya giren Harun K, bir süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama ve Kurtarma dalgıçları, Harun K'yı kıyıya yakın bir noktada baygın halde buldu.

Harun K, olay yerindeki müdahalesinin ardından sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedavisi süren Harun K'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.