Haber Giriş: 10 Ağustos 2022 Çarşamba 16:12Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Malatya'da baraj gölünde boğulma tehlikesi geçiren kişi kurtarıldı
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, girdiği baraj gölünde boğulma tehlikesi geçiren Harun K. (36), itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Serinlemek için arkadaşlarıyla birlikte suya giren Harun K, bir süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama ve Kurtarma dalgıçları, Harun K'yı kıyıya yakın bir noktada baygın halde buldu.
Harun K, olay yerindeki müdahalesinin ardından sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedavisi süren Harun K'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Malatya
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