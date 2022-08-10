Tarsus Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Zabıta ve Sağlık İşleri müdürlükleri ekiplerince, işletmelerde gıda denetimi gerçekleştirildi.

Ergenekon Mahallesi'ndeki bir işletmede yapılan kontrollerde, "dana etli" diye satılan 10 kilogram sucuğa etiketsiz olduğu gerekçesiyle el konuldu.

Analiz yapılmak üzere ürünlerden numune alındı. Numunelerden çıkan sonuca göre sucuğun tavuk etinden yapıldığı belirlendi.