Haber Giriş: 10 Ağustos 2022 Çarşamba 15:37Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kırklareli’nde 31 kaçak göçmen yakalandı
[AA (Arşiv)]
Kırklareli’nden yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 31 kaçak göçmen yakalandı.
Kofçaz ilçesinde kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce bölgede durdurulan 6 araçta toplam 31 yabancı uyruklu kaçak göçmen yakalandı.
Jandarmada işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Öte yandan kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla sürücüler gözaltına alındı.
Etiketler: Kırklareli Düzensiz Göçmenler
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