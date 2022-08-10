İlçede tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığı yapıldığı ihbarı alan ekipler, şüpheli M.O'nun depo olarak kullandığı ev ile iş yeri ve aracında arama yaptı.

Aramalarda 94 gram kaçak tütün, 5 bin 820 adet doldurulmuş makaron, 1840 adet boş makaron, 50 bin 700 adet boş sigara paketi, 3 elektronik terazi ve sigara dolum aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.