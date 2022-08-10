Haber Giriş: 10 Ağustos 2022 Çarşamba 15:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Akçakoca'da plaj voleybolu turnuvası yapıldı
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde düzenlenen plaj voleybolu turnuvası tamamlandı.
Akçakoca Kaymakamlığınca Çuhallı Plajı'nda yapılan turnuvada, kadınlarda 6, erkeklerde 9 takım mücadele etti.
Çekişmeli maçlara sahne olan turnuva sonunda kadınlarda "Civcivler", erkeklerde "Ayspor" takımları birinci oldu.
Dereceye giren sporculara kupa ve hediyeleri verildi.
Etiketler: Düzce
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