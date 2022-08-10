Haber Giriş: 10 Ağustos 2022 Çarşamba 14:52Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Şanlıurfa'da tüketim tarihi geçmiş yüzlerce ürün ele geçirildi
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, kasap, şarküteri ve marketlerde yapılan denetimlerde yüzlerce tarihi geçmiş gıda ürününe el koyuldu.
Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağılığını korumaya yönelik yaptığı denetimlerini aralıksız şekilde sürdürüyor.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı veteriner hekim ve gıda mühendisleriyle birlikte yürütülen denetimde, zabıta ekipleri işyerlerinde tarihi geçmiş ürünlere rastladı.
Yapılan detaylı incelemede 67 kilogram tavuk eti, 428 adet cips, 332 adet kek ve 137 adet bitki çayına el konuldu.
Zabıta aracına konulan ürünler imha edilirken iş yerine cezai işlem uygulandı. Zabıta Müdürlüğünden yapılan açıklamada, halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerin ilçe genelinde devam edeceği kaydedildi.
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