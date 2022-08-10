Haber Giriş: 10 Ağustos 2022 Çarşamba 14:38Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Keşan'da sağanak: Vatandaşlar saçak altlarına sığındı
[Fotograf: İHA]
Edirne'de aniden bastıran yağıştan kaçanlar saçak altlarına sığındı. Islanmamak için çabalayan vatandaşlar, uzun süre yağmurun dinmesini bekledi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün "sarı kod" ile yaptığı uyarının ardından Tekirdağ'a düşen yağış Keşan'a ulaştı.
Bir anda bastıran yağmur sebebiyle yollar göle döndü, beklenen yağıştan haberi olmayan vatandaşlar hazırlıksız yakalandı.
Yağan yağmurda ıslanmamak için çaba harcayan vatandaşlar önce koşarak kaçmayı denedi ama yağmur şiddetini arttırınca iş yerlerinin çevresindeki saçak altlarına sığındı.
Yağış, yaklaşık yarım saat boyunca kuvvetli rüzgarın etkisiyle devam etti.
Sıradaki Haber
Bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz