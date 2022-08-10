Haber Giriş: 10 Ağustos 2022 Çarşamba 14:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Amasya'da sulama kanalına düşen karacayı vatandaşlar kurtardı
[Fotograf: AA]
Amasya'nın Taşova ilçesinde sulama kanalına düşen karaca kurtarılarak doğaya salındı.
Durucasu köyünde vatandaşlar, sulama kanalına düşen bir karacanın kanaldan çıkmaya çalıştığını gördü.
Uzatılan tırmık ile akıntıya kapılması engellenen karaca, suya giren kişinin yardımıyla kanaldan çıkarıldı.
Tekrar kanala düşmemesi için uzak bir noktaya götürülen karaca, burada doğaya salındı.
Karacanın kurtarılma ve doğaya salınma anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Etiketler: Amasya
Son Haberler
- 15:05
- 15:00
- 14:48
- 14:42
- 14:35
Sıradaki Haber
Batman'da düzenlenecek etkinlikler izne bağlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz