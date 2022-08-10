Durucasu köyünde vatandaşlar, sulama kanalına düşen bir karacanın kanaldan çıkmaya çalıştığını gördü.

Uzatılan tırmık ile akıntıya kapılması engellenen karaca, suya giren kişinin yardımıyla kanaldan çıkarıldı.

Tekrar kanala düşmemesi için uzak bir noktaya götürülen karaca, burada doğaya salındı.

Karacanın kurtarılma ve doğaya salınma anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.