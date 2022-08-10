Haber Giriş: 10 Ağustos 2022 Çarşamba 14:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hakkari'de 4 terörist etkisiz hale getirildi
[Temsili fotoğraf: Arşiv]
Hakkari'de düzenlenen Eren Abluka-29 operasyonunda 4 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 9 Ağustos'ta, Eren Abluka-29 operasyonu kapsamında Yoncalı kırsalında Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ile Hakkari Jandarma Komutanlığı tarafından insansız hava araçları ve hava kuvvetleri desteğinde düzenlenen nokta operasyonuyla polis ve jandarma özel harekat ile jandarma komandolarca 4 PKK'lı terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Operasyonda, 4 silah ele geçirildi.
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