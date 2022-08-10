Haber Giriş: 10 Ağustos 2022 Çarşamba 15:33Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Otomobile çarpan motosikletli yaralandı
[Fotograf: DHA]
Burdur'da park halindeki otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.
Burdur merkez Çatalpınar Kavşağı'nda meydana gelen kazada Mahmut A. yönetimindeki motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisiyle motosiklet ve sürücüsü kaldırıma savruldu.
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen sürücü tedaviye alındı.
Etiketler: Burdur
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