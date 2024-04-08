Ordu'da bayram öncesi şehitliklerde temizlik çalışması yapılıyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi mezarlıkların içerisindeki yabani ot temizliklerinin yanı sıra yürüyüş yolları ve ağaçların da bakımlarını gerçekleştiriyor.
3 bin 625 mezarlık bulunan Ordu'da, belli aralıklarla bakım ve onarım çalışması yapılarak halkın manevi değerlerine sahip çıkılıyor.
Ekipler, Ramazan Bayramı öncesi 19 ilçede ihtiyaç duyulan mezarlık alanlarında temizlik, ot biçme ve bakım onarım çalışması yaparak mezarlıkları hazır hale getirdi.
Ekipler mezarlıklarda bulunan bayrakları da yeniledi.