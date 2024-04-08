Ardahan'da bayram trafiği kapsamında dron destekli denetim yapıldı

Kenti Artvin, Erzurum ve Kars'a bağlayan noktalarda artırılan tedbirlerle dron destekli denetim yapıldı.

İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, bayram boyunca denetimlerin artırılacağını söylerek, "Tatil boyunca vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla havadan, sabit kontrol şeklinde ve radar ile hız denetimlerimiz sürecek. Emniyet kemeri, cep telefonu, ışık ve hız ihlali konularına dikkat edilmesi yönünde uyarılarımız var. Çabamız, Ramazan Bayramı'nı vatandaşımızın sevdikleriyle geçirmesi sağlamak" dedi.

Şener, kurallara uymayanlara gerekli cezai işlemin yapılacağını vurguladı.