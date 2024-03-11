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Güncel
İHA 11.03.2024 10:16

Ordu'da Artvin'liler düşman işgalinden kurtuluşu kutladı

Artvin’in düşman işgalinden kurtuluşunun 103’üncü yıl dönümü, Ordu’da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Ordu'da Artvin'liler düşman işgalinden kurtuluşu kutladı
[Fotograf: İHA]

Ordu Artvinliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından Ordu Öğretmenevi’nde 7 Mart Artvin’in düşman işgalinden kurtuluş yıldönümü dolayısıyla program düzenlendi. Programda yöresel türküler seslendirilirken, halk oyunları ve horon gösterileri de sunuldu.

Dernek Başkanı Halil Sönmez, programa katılanlara teşekkür etti:

“Zaman zaman doğduğumuz yerin özlemini çekiyoruz ama özlemimizi yaptığımız etkinliklerle, hemşehrilerimizle, dostlarımızla bir araya gelerek gidermeye çalışıyoruz. Dernek yönetimimiz elimizden geldiğince hemşehrilik bağlarının gelişmesi, yaşatılması için elinden geleni yapmaya çalışıyor. Sizlerin destekleri biz yöneticileri biraz daha motive ediyor. Doğduğumuz yere karşı görevlerimiz var; gitmeliyiz, tanıtmalıyız. Çevremizdeki insanları oralara götürmeliyiz”

Yemek ikramının yapıldığı programda dernek başkanı ve yöneticileri tarafından katılımcılara plaket takdim edildi.

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