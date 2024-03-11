Yalova'da kent müzesi açıldı

Açılış töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Katılımcılar,müzeyi gezdi ve müzeye katkı sağlayan vatandaşlara plaket verildi.

Kültürel ve bilimsel bir bina

Törende konuşan Altınova Belediye Başkanı Metin Oral bağımsız yeni konuşmasında yeni müzelerin de müjdesini verdi:

"Sadece kent müzesi değil, aynı zamanda resim sergimiz de var. Binanın üst katında çocuklarımız, gençlerimiz için icathane dediğimiz bir alan var. Bu bina hem belediye binası hem de sosyal, kültürel ve bilimsel bir bina. Dolayısıyla burayı kullanmak gerekiyor. Bu mekân bize yetmeyecek büyük ihtimal. 3-5 sene sonra bağımsız yeni bir binada daha gelişmiş müzeyi sergilemiş olacağız. Çünkü daha bu sabah yeni bilgiler ve belgeler geldi depremle ilgili. Yalova’da ilk çiçek festivalinin yapıldığı fotoğraflarla ilgili bu binanın bulunduğu alandaki eski belediyemizde Sayın Ahmet başkanımız, Kemal başkanımızın, personellerimizin olduğu, belediyenin çalışmaları ve depremle ilgili yeni fotoğraflar geldi. Dolayısıyla bunlar eklenecek. Her geçen gün ben şuna da inanıyorum ki aşağıdaki müzeyi görünce buradaki vatandaşlarımızın evlerinden, köşelerden, çadırlardan, yeni belgelerin, bilgilerin, fotoğrafların devamının da geleceğine inanıyorum. Dolayısıyla gelişecek. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

Törene İl Kültür ve Turizm Müdürü Ziya Karatekin, Yalova Müze Müdürü Sinan Özbey, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve davetliler katıldı.