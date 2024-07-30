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Güncel
AA 30.07.2024 21:57

Ordu'da arı ürünleri üretiminin çeşitlendirilmesi projesi tanıtıldı

Ordu'da, "Karadeniz Bölgesi'nde Arı Ürünleri Üretiminin Çeşitlendirilmesi Projesi"nin tanıtım toplantısı yapıldı.

Ordu'da arı ürünleri üretiminin çeşitlendirilmesi projesi tanıtıldı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce hazırlanan, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenen projenin tanıtım toplantısı ve arı zehiri üretim ekipmanı dağıtım töreni, müdürlüğün konferans salonunda gerçekleştirildi.

Vali Muammer Erol, Ordu başta olmak üzere Giresun, Çorum, Amasya ve Tokat'taki arı yetiştiricilerinin de dahil edildiği projenin hayırlı olmasını diledi.

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdür Yardımcısı Şerafettin Çakal ise Türkiye'nin ekolojik yapısı itibarıyla arıcılığa uygun bir ülke olduğunu belirterek, "12 bin türünün ve bunun 3/1'inin endemik bitki olduğu nadir bir ülke. Bunu aslında üretimlerden de hep beraber görüyoruz. Bunların değerlendirilmesi gerekir." ifadelerini kullandı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz da Ordu'nun bal üretiminde Türkiye'de birinci sırada yer aldığına işaret ederek, sektörün geçen yıl 2,3 milyar lira civarında il ekonomisine katkıda bulunduğunu kaydetti.

Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Şeref Cınbırtoğlu, arı zehrinin gerek farmakolojide gerekse apiterapide farklı kullanım alanlarının olduğunu, uygulamaya konulan proje sayesinde üretilen ürünün pazar sıkıntısı olmayacak şekilde projelendirildiğini ve bu sayede arıcıların destekleneceğini belirtti.

Projenin hazırlanmasında ve yürütülmesinde emeği geçenler ile projede yer alan arıcılara ekipman dağıtıldı.

Programa, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Celal Tezcan, Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, DOKAP Başkan Vekili Şeref Demir, Altınordu Ziraat odası Başkanı Atakan Akça, Ordu Arıcılar Birliği Başkanı Akın Çiftçi ve arıcılar katıldı.

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