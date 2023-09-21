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Güncel
AA 21.09.2023 15:15

Ordu'da Ahilik Haftası kutlandı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde Ahilik Haftası kapsamında program düzenlendi.

Ordu'da Ahilik Haftası kutlandı

19 Eylül Ortaokulu önünde bir araya gelen protokol üyeleri ve esnaf temsilcileri, mehteran takımı eşliğinde Köprübaşı Ceren Özdemir Meydanı'na kadar yürüdü.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, burada yaptığı konuşmada, ahiliğin temelinin, 622 yılından itibaren kurulan Medine pazarı olduğunu söyledi.

Ahiliğin rekabet, aynı zamanda da yarışma üzerine kurulan, emeğe saygılı bir kurum olduğunu belirten Güler, şunları kaydetti:

"Peygamber Efendimizin temelini attığı Medine pazarına özellikle günümüzde ihtiyaç duyulmaktadır. Burada fırsat eşitliği var, ürünün pazara gelmeden müdahale edilmemesi var. Ahilikle beraber Osmanlı döneminde bir de hisse meselesi, muhtesip olayı var. Bu da bizi yani belediyeyi ilgilendiriyor. Bu işin kontrolü ve denetim işlemi, denetleyen en büyük muhtesipler de bizleriz. Sayın valimiz en büyük muhtesip, o da bizi denetliyor"

İl Ticaret Müdürü Şenel Çakır ise ahiliğin yalnızca Türk insanının değil, bütün dünya toplumlarının örnek alması gereken insanlık ve ahlak sistemi olduğunu vurguladı.

Ordu Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Erdoğan Akyürek de ahiliğin güzel ahlakın beyanı olduğunu dile getirdi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosunca "Şed Kuşatma" gösterisinin gerçekleştirildiği programda, "yılın ahisi" Ali Ohtamış, "yılın çırağı" Aykut Efe Şen ve "yılın kalfası" Efe Yılmaz'a plaketleri ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın tebrik mektupları ve para ödülü verildi.

Ahilik pilavı, tatlı ve ayran ikram edilen etkinliğe, Vali Muammer Erol, Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, İl Müftüsü İsmail Çiçek, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Levent Karlıbel, Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Birliği Başkanı Yüksel Kaya da katıldı.

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