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Güncel
İHA 21.09.2023 15:06

Karaman’da faciadan dönüldü: Otomobil, otobüs durağına çarparak takla attı

Karaman’da motosiklete çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı otomobil, otobüs durağına çarparak takla attı. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, o sırada durakta kimsenin bulunmaması faciayı önledi.

Karaman’da faciadan dönüldü: Otomobil, otobüs durağına çarparak takla attı

Kaza, saat 17.00 sıralarında Zembilli Ali Efendi Mahallesi Alpaslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi.

A.G. yönetimindeki otomobil, seyir halindeyken aniden önüne motosiklet çıktı. Sürücünün motosiklete çarpmamak için direksiyonu çevirmesiyle kontrolden çıkan otomobil kaldırımdaki otobüs durağına çarparak takla attı. İhbar zerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazadan otomobil sürücüsü yara almadan kurtuldu. Kaza sonrası otomobil ve durakta maddi hasar oluşurken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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