Karaman’da faciadan dönüldü: Otomobil, otobüs durağına çarparak takla attı

Kaza, saat 17.00 sıralarında Zembilli Ali Efendi Mahallesi Alpaslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi.



A.G. yönetimindeki otomobil, seyir halindeyken aniden önüne motosiklet çıktı. Sürücünün motosiklete çarpmamak için direksiyonu çevirmesiyle kontrolden çıkan otomobil kaldırımdaki otobüs durağına çarparak takla attı. İhbar zerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazadan otomobil sürücüsü yara almadan kurtuldu. Kaza sonrası otomobil ve durakta maddi hasar oluşurken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.