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Güncel
AA 05.02.2024 13:29

Ordu'da '19. Çambaşı Kış Festivali' sona erdi

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde düzenlenen "19. Çambaşı Kış Festivali" sona erdi.

Ordu'da '19. Çambaşı Kış Festivali' sona erdi
[Fotograf: AA]

Büyükşehir Belediyesi ile Kabadüz Belediyesi işbirliğinde 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda düzenlenen festivalin son gün etkinlikleri, folklor gösterisiyle başladı.

Kızak yarışı ve kar üzerinde güreşlerin yapıldığı festivalde, kent orkestrası eşliğinde bazı şarkıcılar da konser verdi.

Katılımcılara lahana çorbası, patates ile turşu ikram edilen festival, yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Ordu'da '19. Çambaşı Kış Festivali' sona erdi

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, burada yaptığı konuşmada, daha güzel bir Çambaşı Yaylası oluşturmak için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, "Çambaşı'na yakında büyük bir kardeş geliyor. O da Gönderiç Tepesi. Çambaşı'nda 2,5 ay kar varken orada 5 ay oluyor. 800 metre daha yüksekte. Hayırlı olsun diliyorum. Yolları yapmak, suyu vesairesi bizden, eğlenmesi sizden." dedi.

Festivale, Vali Muammer Erol, Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, AK Parti İl Başkanı Selman Altaş ile vatandaşlar katıldı.

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