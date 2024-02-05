Hakkari’de 5. kar festivali heyecanı başlıyor

Hakkari’de 5. kar festivali hafta sonu başlıyor. 10-11 Şubat tarihlerinde düzenlenecek olan 5. kar festivali kent merkezinde 12 kilometre mesafede bulunan Mergabüte Kayak Merkezinde start verecek.

Cumartesi günü saat 13:00’da Hakkari Belediyesi Sanat topluluğu konseri, saat 15:00 da Ferhat Üngür, 11 Şubat Pazar günü Hakkari Belediyesi Sanat Topluluğu Halk Dansları, saat 15:00 da Pinhâni sahne alacak. Değişik yarışmaların da yapılacağı festival alanına eski belediye binası önünden ücretsiziz taşıma yapılacak.