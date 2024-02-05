Hafif Yağmurlu 5.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 05.02.2024 12:58

Çıldır Gölü'nde buz pateni heyecanı

Doğu Anadolu'nun en büyük ikinci gölü olan ve yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır, yerli ve yabancı turistlerin beğenisini topluyor.

Çıldır Gölü'nde buz pateni heyecanı

Kış mevsiminde yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü, son günlerde yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. Buz kalınlığının yer yer 20 ila 25 santimetre kalınlığa ulaştığı göl üzerinde, turistler farklı aktivitelerle eğlenceli zaman geçiriyor. Gölde atlı kızak keyfi yapan turistler piknik yapıp halay çekti, buz pateni yaparak bu anların keyfini çıkardı.

İstanbul’dan gelen Bahar Gürsoy, `Buz pateni yapmayı ilk defa bu buzu gördüğüm zaman karar verdim. En büyük hayalim buz patenini öğrenip gelip burada buz pateni yapmaktı. Yaklaşık 5 senedir de her zaman göl donduğunda gelip paten yapıyorum. Çok doğal ve çok özgür hissettiğiniz bir yer burası. Artık buz pistlerine girmek istemiyor canım` dedi.

ETİKETLER
Adıyaman
Sıradaki Haber
Düzce'de ikinci eğitim öğretim yılı ders zili çaldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:27
İskenderun Körfezi'nde konuşlu gemi depremzedelere yuva oldu
13:27
OECD, küresel ekonomik büyüme öngörüsünü açıkladı
13:21
Adana'da depremde yapılan inşa çalışmalarından 8 bin 122 hak sahibi faydalanacak
13:00
8 ildeki deprem soruşturmalarında 883 sanık yargılanıyor
12:58
Rize ve Artvin için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
12:30
İsrail medyasına göre, Gazze'de 540 İsrail askeri "dost ateşiyle" yaralandı
Adıyaman'da saatler hala '04.17'yi gösteriyor
Adıyaman'da saatler hala '04.17'yi gösteriyor
FOTO FOKUS
Hatay yeniden imar ediliyor
Hatay yeniden imar ediliyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ