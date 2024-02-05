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Güncel
İHA 05.02.2024 12:45

Düzce'de ikinci eğitim öğretim yılı ders zili çaldı

İlk ve ortaöğretim kurumlarında, 2023-2024 eğitim öğretim yılının yarıyıl tatili sona erdi. Ders zilinin çalmasıyla Düzce’de binlerce öğrenci eğitim ve öğretime kaldıkları yerden devam etti.

Düzce'de ikinci eğitim öğretim yılı ders zili çaldı

Düzce’de öğrenciler sabahın erken saatlerinde öğrenim gördüğü okullarda ilk ders zilinin çalmasını bekledi. Fatih Ortaokulu’nda ise okunan İstiklal Marşı’nın ardından öğrenciler sınıflarda yerini aldı.

Fatih Ortaokulu 7/A sınıfı öğrencisi Mert Çakmak okullarından açılmasından dolayı çok mutlu olduğunu dile getirerek “Okulların geri açılması beni çok neşelendirdi. Okulumuzda gördüğümüz neşeli ve iyi eğitimden çok mutluyum. Sınavların ve öğretmenlerimizin güzelliği ile ikinci hayırlı bir dönem geçiririz” dedi.

Notlarını daha fazla yükseltme gayretinde bulunacağını belirten 6/C sınıfı öğrencisi Elif Nil Balca “Okulumu çok özlememiştim, ara tatilimi çok güzel geçirdim. İnşallah bu dönemde notlarımı daha çok yükseltebilirim. Tatilde İstanbul’a gidip anne tarafımın kuzenlerini ziyaret ettik. Son bir haftada evdeydim arkadaşlarım ile bir yerleri gezdim” diye konuştu.

İlk ders zilinin çalması ile beraber öğrenciler sınıflarında yerlerini alarak eğitim öğretimde ikinci döneme başladı.

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