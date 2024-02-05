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Güncel
AA 05.02.2024 12:14

Bartın'da kablo hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Bartın'da kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

Bartın'da kablo hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), Bartın ve Kastamonu'da 8 ayrı bölgede gerçekleştirilen kablo hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda şüpheliler E.Y ve M.Ç, çalınan kablolar ve hırsızlık olaylarında kullanılan kesim aletleriyle yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Ulus Adliyesine sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Zanlıların Bartın'ın Ulus ilçesi ve Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde, toplam 800 bin liralık kablo hırsızlığı yaptığı öğrenildi.

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