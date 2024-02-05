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Güncel
AA 05.02.2024 11:46

Akçakoca'da balıkçılar şiddetli rüzgarın ardından yeniden denize açıldı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde balıkçılar, olumsuz hava koşullarının sona ermesinin ardından yeniden ava çıktı.

Akçakoca'da balıkçılar şiddetli rüzgarın ardından yeniden denize açıldı

Kentin Karadeniz'e kıyısı olan tek yerleşim birimi Akçakoca'da, yaklaşık 1 haftadır etkili olan kuvvetli rüzgar sona erdi.

Balıkçıların hava koşullarının düzelmesinin ardından tekrar ava çıkmasıyla, boş kalan tezgahlardaki balık çeşitliliği arttı.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, balıkçıların 1 haftadır kuvvetli rüzgar nedeniyle denize açılamadığını hatırlattı.

Hava şartlarının normale döndüğünü, balıkçıların teknelerini tekrar denize sürdüğünü vurgulayan Karakaş, "Kıyı ve trol balıkçılarımız, tekrar aktifleşti. Trol avcılığında mezgit, barbun, kalkan, istavrit, tirsi türü balıklar, kıyı balıkçılığında da yine tirsi, kefal ve levrek tezgahlarda yerini almaya başladı. Balıkçılar, yeni yeni açılmaya başladığı için balık fiyatları biraz pahalı. Hamsi avcılığı hala bölgemizde olmamakla birlikte, hamsi Marmara destekli tezgahlarımızda bulunuyor." ifadelerini kullandı.

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