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Güncel
AA 05.02.2024 11:36

Kocaeli'de bir fabrikada çıkan yangında soğutma çalışmaları tamamlandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir fabrikada çıkan yangında soğutma çalışmaları tamamlandı.

Kocaeli'de bir fabrikada çıkan yangında soğutma çalışmaları tamamlandı

Pelitli Mahallesi Sanayi Sokak'ta çeşitli kimyasal maddelerin üretimi yapılan fabrikada dün çıkan ve çok sayıda ekibin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sabah saatlerine kadar sürdü.

Yaklaşık 20 bin metrekare alanı kapsayan alanda, Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı 137 kişilik itfaiye ekibinin yürüttüğü çalışmalar tamamlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, yaptığı açıklamada, Gebze'deki fabrika yangınına 62 araç ve 137 personelle müdahale ettiklerini belirtti.

Büyükakın, kontrol altına alınan yangında, ekiplerin 20 bin metrekare alanda soğutma çalışması gerçekleştirdiğini kaydetti.

Gebze ilçesinde kimyasal maddelerin üretimi yapılan fabrikada dün çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla kontrol altına alınmıştı.

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