Açık 32.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 24.08.2023 15:14

Ordu Şehir Hastanesi'nin 2024'te hizmete girmesi hedefleniyor

Yapımı süren Ordu Şehir Hastanesi'nin 2024'te hizmete girmesi hedefleniyor.

Ordu Şehir Hastanesi'nin 2024'te hizmete girmesi hedefleniyor

Altınordu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde 28 ameliyathane, 250 yoğun bakım yatağı, 359 poliklinik, 15 sancılı doğum odası, 4 anjiyo odası, helikopter pisti, kreş ve 2 bin kapasiteli kapalı otoparkın bulunduğu 987 yataklı Ordu Şehir Hastanesi'nin inşaatı hızla yükseliyor.

Gerektiğinde yatak kapasitesi 1560'a çıkarılabilecek şekilde altyapısı oluşturulan hastane depreme dayanıklı ve son teknolojiye göre inşa ediliyor.

Tamamlandığında Ordu'nun yanı sıra çevre illerden ve yurt dışından gelecek hastalara da hizmet verecek hastane, sağlık turizmine katkı sağlayacak.

İl Sağlık Müdürü Dursun Tüzün, Ordu Şehir Hastanesi'nin büyük bir sağlık merkezi olarak inşa edildiğini söyledi.

Hastanenin depreme dayanıklı son teknolojik sisteme göre yapıldığını, 1020 sismik izolatör kullandığını belirten Tüzün, "Hastane bünyesinde inme, yanık, oksijen tedavi merkezleri, mahkum servisi ve uyku laboratuvarı olacak. Aynı zamanda kemoterapi ve fizik tedavi merkezleri kapasiteleri artırılmış şekilde hizmet verecek" dedi.

Tüzün, hastane inşaatı sürerken tıbbi donanımlarıyla ilgili çalışmaları da yürüttüklerini ifade ederek, bunun için diğer illerdeki şehir hastanelerine giderek örnekleri incelediklerini dile getirdi.

"Alacağımız cihazlarla kanser hastalarının tedavilerini burada yapacağız"

Hastanenin 2024 yılı içerisinde açılacağını kaydeden Tüzün, bu hedef doğrultusunda tüm imkanların seferber edildiğini vurguladı.

Tüzün, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda en büyük sevk nedenlerimizin başında yatak yetersizliği geliyor. İnşallah Ordu Şehir Hastanesi ile birlikte il dışına sevkleri önlemiş olacağız. Ordu'da şu anda radyasyon onkolojimiz yok. Alacağımız cihazlarla kanser hastalarının tedavilerini burada yapacağız. Bu da il dışına sevkleri oldukça azaltmış olacak"

Hastaneye farklı branşlarda yeni hekimlerin geleceğini kaydeden Tüzün, randevu, yatak ve tedavi sorunlarının tümünün üstesinden gelen merkezi, Ordu ve bölgenin hizmetine sunacaklarını söyledi.

Tüzün, buranın afiliye hastane (üniversite ile işbirliği yapan hastane) olacağını belirterek, "Afiliye hastane olduğu için tıp öğrencileri burada daha iyi eğitim alacak. Ordu Şehir Hastanesi öğrencilerimize, akademisyen ve asistanlarımıza büyük kolaylık sağlayacak. Hepsi daha konforlu ve huzurlu bir ortamda çalışmış olacak" diye konuştu.

"Cumhurbaşkanımızın riyaseti, Sağlık Bakanımız, Sağlık Yatırımları Genel Müdürümüz, Valimiz ve milletvekillerimiz sayesinde burası yapılmaktadır. Hepsinin çok büyük desteğini almaktayız" ifadesini kullanan Tüzün, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

ETİKETLER
Ordu
Sıradaki Haber
Trabzon'da çeşitli eğitimlerden geçen toplu taşıma araç şoförlerine sertifika verildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:09
Bankacılık sektörü kredi hacmi 10 trilyon 366 milyar lira oldu
15:14
Golf aracı göle yuvarlandı: 2 yaralı
15:01
Google, AB'nin yeni kurallarına uyacak
14:54
Rusya, Wall Street Journal muhabiri Gerşkoviç'in tutukluluk süresini uzattı
14:52
Norveç'ten Ukrayna'ya F-16 gönderme kararı
14:54
TPAO'ya ait ham petrolü satan bir şüpheli daha tutuklandı
Sıcak hava kan bağışını düşürdü
Sıcak hava kan bağışını düşürdü
FOTO FOKUS
AK Parti'nin kuruluşunu anlattılar
AK Parti'nin kuruluşunu anlattılar
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ