Trabzon'da çeşitli eğitimlerden geçen toplu taşıma araç şoförlerine sertifika verildi

Büyükşehir Belediyesi ile Şoförler ve Otomobilciler Odası işbirliğiyle, insan ilişkileri ve iletişim, acil kurtarma ve ilk yardım, yol ve trafik bilgisi alanlarında toplu taşıma şoförlerine eğitim programları gerçekleştirildi.

Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, eğitimlerin bir defaya mahsus olmayacağını belirterek, hem büyükşehir belediyesi otobüs şoförlerine hem de Ortahisar ve diğer ilçelerdeki toplu taşıma yapan şoför esnaflarına eğitim vermeye devam edeceklerini söyledi.

Zorluoğlu, önem verdikleri eğitim programının tamamlanmasının ardından sertifika takdim töreninde şoför esnafıyla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Büyükşehir Belediyesi olarak 4,5 yıldır bu alanda paydaşlarımızla beraber epey çalışma gerçekleştirdik. En önemli projelerimizden bir tanesi Ulaşım Master Planı'ydı. Onu tamamladık yürürlüğe girdi ve ona bağlı olarak ulaşım alt sektörlerinde çalışmalarımız devam ediyor" dedi.



"Değirmendere trafiğini büyük oranda rahatlatacak bir çalışma"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi olarak yeni yollar yaptıklarını ve yapmaya devam ettiklerini belirten Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Değirmendere trafiğini büyük oranda rahatlatacak çalışma Karayolları Genel Müdürlüğümüz tarafından devam ettiriliyor. Orada büyük oranda yıkımlar ve kamulaştırma yapıldı. Kanuni Bulvarı ile Değirmendere'yi birbirine bağlayacak yolda da epey bir mesafe kat edildi. Tüneller tamamlanmak üzere. İnşallah orta vadede bu çalışmalar tamamlandığında Değirmendere bölgesinin ulaşımı ve oradan şehrin üst kotlarına ulaşım anlamında çok büyük bir rahatlama yaşayacağız. O bölgede bir de otogarımız var. Ulaşım sektörünün bir parçası. Otogar tamamlandı, çok da güzel oldu"



"Dolmuş dönüşümü ulaşım alanında yaptığımız çok önemli çalışmalardan bir tanesi"

Zorluoğlu, Trabzon Şoförler ve Otomobilciler Odası ile birlikte dolmuş dönüşümüne imza attıklarını dile getirerek, "Dolmuş dönüşümü ulaşım alanında yaptığımız çok önemli çalışmalardan bir tanesi. Kovid-19'un zor şartlarına rağmen şoför esnafımız ve cemiyetimiz bu konuda elini taşın altına koydu. Başkanımıza, odamıza ve şoför esnafına teşekkür ediyorum" diye konuştu

Dolmuş dönüşümünün sadece fiziki olmadığını dile getiren Zorluoğlu, şöyle devam etti:

"Meseleyi ayrıntılı şekilde ele aldık. Şoför esnafına dönük şoförler odasıyla birlikte ciddi bir eğitim programı başlattık. Şu ana kadar il genelinde toplamda 3 bin 91 şoför esnafımıza eğitim verdik. Biz önce kendimizden başladık. Bu süreçte bizim belediye otobüsü şoförlerimize eğitim verildi. Akabinde Ortahisar bölgesinde yine toplu taşıma işi yapan şoför esnafımıza bu eğitimler verildi. Bundan sonra da kalan kısımlarını süratle tamamlayacağız"



"Bu eğitimlerle vatandaşlarımızdan gelen şikayetleri büyük oranda ortadan kaldıracağımıza inanıyoruz"

Zorluoğlu, il genelinde toplu taşıma kullanım belgesi olmayan sürücülerin artık yavaş yavaş sistemin dışına çıkarılacağını işaret ederek, "Bu eğitimlerle vatandaşlarımızdan gelen şikayetleri büyük oranda ortadan kaldıracağımıza inanıyoruz. Önümüzdeki yıllarda da bu program sorunsuz şekilde devam edecek. Sertifikalı olmak önemli bir şey. Herkese kart vereceğiz. Tüm esnafımızın bu programlara katılması özel önem arz ediyor" ifadelerini kullandı.

Trabzon Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ömer Hakan Usta da amaçlarının şoförlük mesleğini bir adım öteye taşımak olduğunu anlatarak, "Bu konuda oda olarak istekli olduğumuzu belirtmek isterim. Hem dönüşü hem de eğitim sertifikalarının uygulanması noktasında verdiği destekten dolayı şoför esnafı adına Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Başkan Zorluoğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman ile Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Usta, eğitimlerini başarıyla tamamlayan şoför esnafına sertifikalarını takdim etti.