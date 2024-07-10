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Güncel
İHA 10.07.2024 11:03

Önündeki araca çarpmamak için manevra yaptı, otomobil takla attı: 2 yaralı

Ankara’da önündeki otomobile çarpmamak için manevra yapan sürücünün aracı kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü ile araçta bulunan 1 kişi yaralandı.

Önündeki araca çarpmamak için manevra yaptı, otomobil takla attı: 2 yaralı
[Fotograf: İHA]

Sabah saatlerinde Akyurt ilçesi Çankırı Bulvarı’nda meydana gelen kazada, kırmızı ışığı geç fark eden otomobilin sürücüsü K.T., önündeki otomobile çarpmamak için ani bir manevra yapınca direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Refüjdeki bariyerlere çarpan araç, takla atarak savruldu.

İnceleme başlatıldı

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü K.T. ile otomobildeki bir kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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