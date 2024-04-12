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Güncel
AA 12.04.2024 03:12

Oltası elektrik teline temas edince akıma kapılıp hayatını kaybetti

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, balık tutarken oltasının elektrik teline teması sonucu akıma kapılan kişi hayatını kaybetti.

Oltası elektrik teline temas edince akıma kapılıp hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]

Defne Devlet Hastanesi Müdür Yardımcısı Mustafa Yılmaz, balık tutmak için Yeniyurt Mahallesi'ne gitti.

Denize atmak istediği oltası elektrik teline temas eden Yılmaz, akıma kapıldı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, Yılmaz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yılmaz'ın cenazesi, merkez Antakya ilçesi Saraycık Mahallesi meydanında kılınan namazın ardından mahalledeki mezarlıkta toprağa verildi.

Cenazeye Yılmaz'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Defne Devlet Hastanesi Başhekimi Barış Kavvasoğlu, AK Parti Defne İlçe Teşkilat Başkanı Kenan Türkmen ve mesai arkadaşları katıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü Yılmaz için taziye mesajı yayımladı.

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