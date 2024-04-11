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Güncel
İHA 11.04.2024 17:45

Bin 500 Düzceli tarihi camileri gezdi

Düzce Belediyesi, Ramazan ayı boyunca İstanbul’a ‘İnanç ve Kültür Turları’ düzenledi. Eyüp Sultan, Sultan Ahmet, Ayasofya ve Çamlıca Camisini 1500 kişi katıldı.

Bin 500 Düzceli tarihi camileri gezdi

Düzce Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla İstanbul’un tarihi kutsal mekanlarına düzenlediği turlar ilgi gördü.

Geziler için açılan kayıtlar kısa sürede dolarken, Ramazan ayı sürecinde 08.30’da başlayarak gece 01.00’e kadar süren ‘İnanç ve Kültür Turları’na 1500 vatandaş katılım sağladı. Eyüp Sultan, Sultan Ahmet, Ayasofya ve Çamlıca Camii’ni rehber eşliğinde gezme imkanı bulan vatandaşlar hem camilerin tarihi hakkında bilgi edindiler, hem de ibadetlerini gerçekleştirme imkanı buldular.

Gezilerden çok memnun kaldıklarını ifade eden vatandaşlar, “Görmediğimiz yerleri gördük. Çok mutlu olduk. Tarihimizde yeri olan camileri tanıdık. Aydınlatıcı oldu, bilgi sahibi olduk. Çok güzel bir organizasyon. Eyüp Sultan Camii’nden başladık, orada öğlen namazımızı kıldık. Sonra Sultan Ahmet Camii ile Ayasofya Camii’ni gezdik. Ardından Çamlıca Camii’ne çıktık, teravih namazımızı kıldık. Allah razı olsun belediye başkanımızdan” dediler.

Çamlıca Camii’ni ilk kez gördüklerini ifade eden vatandaşlar, ihtişamından çok etkilendiklerini dile getirdiler. Yoğun istek üzerine Düzce Belediyesi’nin inanç ve kültür turlarını aralıklarla düzenlemeye devam edeceği de açıklandı.

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