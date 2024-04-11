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Güncel
DHA 11.04.2024 13:48

Burdur Devlet Hastanesi'nde 4 ayda 317 bin 487 kişi muayene oldu

Burdur Devlet Hastanesi hizmete açıldıktan sonra 317 bin 487 hasta muayene oldu.

Burdur Devlet Hastanesi'nde 4 ayda 317 bin 487 kişi muayene oldu

Burdur Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Murat Yüksel, 11 Aralık 2023 tarihinden itibaren hizmete giren Burdur Devlet Hastanesi'nde acil serviste 80 bin 886, poliklinikte 236 bin 621 kişinin tedavi olduğunu belirtti. 3 bin 423 hastanın ameliyatının gerçekleştirildiğini anlatan Opr. Dr. Murat Yüksel, "901 hastamız yoğun bakım ünitelerinde tedavi oldu. Şu ana kadar 5 bin 542 hastamız da servislerde yatarak tedavi oldu" diye konuştu.

Burdur Devlet Hastanesi Anjiyo Ünitesi'nin bayramdan sonra hizmete gireceğini dile getiren Opr. Dr. Murat Yüksel, "Eksiklerimizi tamamladık. Anjiyo ünitemiz bayramdan sonra hizmete girecek. Kemoterapi ünitemizde onkoloji uzmanımız görevine başladı. Oda şartları tamamlandıktan sonra kemoterapi ünitemiz de hizmete girecek" dedi.

Opr. Dr. Murat Yüksel, şunları söyledi:

"Hastanemizde şu anda 36 yatak üçüncü basamak, 18 yatak ikinci basamak ve 11 yatakta koroner yoğun bakım olmak üzere 65 yoğun bakım yatağımız bulunuyor. 5 üçüncü basamak yeni doğan yoğun bakım, 12 ikinci basamak yeni doğan yoğun bakım yatağımız var. Hastanemizde şu an için eksik branşımız bulunmuyor. 101 uzman ve 23 pratisyen hekim hastanemizde görev yapıyor"

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