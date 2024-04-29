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Güncel
AA 29.04.2024 15:08

Okullararası Halk Oyunları Yıldızlar Türkiye Şampiyonası sona erdi

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından Kütahya'da düzenlenen Okullararası Halk Oyunları Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda kazanan ekipler belli oldu.

Okullararası Halk Oyunları Yıldızlar Türkiye Şampiyonası sona erdi
[Fotograf: AA]

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından Kütahya'da düzenlenen Okullararası Halk Oyunları Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda kazanan ekiplere madalyaları takdim edildi.

Kütahya Yeni Spor Salonu'nda yapılan şampiyonaya, 23 ilden 36 ekip katıldı.

Şampiyonanın geleneksel sahne düzenlemesiz kategorisi yarışmasında birinciliği Trabzon Mimar Sinan Ortaokulu, ikinciliği Erzurum Hilalkent 125. Yıl Ortaokulu, üçüncülüğü Bayburt Ortaokulu, dördüncülüğü ise Van Fevzi Geyik Ortaokulu takımları elde etti.

Geleneksel sahne düzenlemeli kategori yarışmasında ise Denizli Sarayköy Atatürk Ortaokulu birinci, Isparta Hızırbey Ortaokulu ikinci, İstanbul Capitol Ortaokulu üçüncü, Antalya Pınarlı Cumhuriyet Ortaokulu da dördüncü oldu.

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