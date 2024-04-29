Bayburt Ortaokulu Halk Oyunları ekibi Türkiye üçüncüsü oldu

Türkiye Halk Oyunları Federasyonunca düzenlenen "Okullararası Halk Oyunları Yıldızlar Türkiye Şampiyonası", 23 ilden 959 öğrencinin katılımıyla Kütahya'da gerçekleşti.
Okul spor faaliyetleri kapsamında Kütahya Yeni Spor Salonu'nda düzenlenen etkinliğe, çeşitli illerden 36 ekip katıldı.
Gözetmenler eşliğinde performanslarını sergileyen halk oyunları ekiplerini çok sayıda davetli izledi.
Usta öğretici Ahmet Kocanumanoğlu'nun çalıştırdığı Bayburt Ortaokulu halk oyunları ekibi, Okul Sporları Halk Oyunları Türkiye Finalleri'nde Bayburt'u başarıyla temsil ederek, yıldız erkekler kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu.