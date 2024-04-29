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Güncel
AA 29.04.2024 14:29

Yalova'da 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Yalova'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 61 yaşındaki 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Yalova'da 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
[TRT Haber (arşiv)]

Yalova-Bursa kara yolundan Orhangazi istikametine giden E.K’nın kullandığı cip, önce aynı istikamette ilerleyen R.K. idaresindeki otomobile, ardından da E.K. yönetimindeki otomobile çarptı.

Hızını alamayan cip, yol kenarındaki restoranın bahçesindeki duvarına çarparak durabildi.

Kazada E.K.'nın otomobilinde bulunan ve dışarı savrulan 61 yaşındaki Ajda Sayınberk hayatını kaybetti.

3 araçtaki 1'i çocuk toplam 7 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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