Eskişehir Mihalıççık'ta 400 kişi yağmur duasına çıktı

Eskişehir'de de kış mevsiminde beklendiği kadar yağış olmaması vatandaşların kuraklık konusunda endişelenmesine neden olurken, çiftçileri de kötü etkiledi.

Mihalıççık ilçesinde bulunan 400 vatandaş yağmur duası yapmak için bir araya geldi.

Dua sonrasında cemaate bamya çorbası, pilav, kavurma, helva ve ayran ikram edildi.

Duanın ardından konuşma yapan Yayla Mahallesi Muhtarı Mehmet Arslan, "Katılan herkesin ayaklarına sağlık. İnşallah beklediğimiz yağmuru Allah bize nasip eder. Çiftçiler olarak buna çok ihtiyacımız var" dedi.