Haber Giriş: 28 Ağustos 2022 Pazar 11:44Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitiyor? 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimi...
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı takvimini açıkladı. Peki okullar ne zaman açılıyor? Yaz tatili ne zaman bitecek? 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimi...
Bakan Özer'in açıklamasına göre, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak ve 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek.
2022-2023 eğitim ve öğretim yılında yarıyıl tatili 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak.
14-18 Kasım 2022'de birinci, 17-20 Nisan 2023'te ikinci ara tatil yapılacak.
Ayrıca ikinci ara tatil, 21 Nisan'da başlayacak Ramazan Bayramı tatiliyle birleşecek.
Grafik: M. Furkan Terzi
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