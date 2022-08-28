Alınan bilgilere göre, Malatya-Ankara karayolu Maşti kavşağında 20.30 sularında meydana gelen ilk kazada, aynı yöne ilerleyen O.Ç. idaresindeki hafif ticari araçla C.A. yönetimindeki otomobil çarpıştı.

Kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi

Orduzu-Gelincik Tepe yolu üzeri Taşpınar sokakta 21.00 sularında meydana gelen diğer kazada ise Y.K. yönetimindeki araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.

Kazada araç sürücüsü yaralandı. Yaralı ihbar üzerine olay yerine çağrılan ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.