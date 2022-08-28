Haber Giriş: 28 Ağustos 2022 Pazar 10:56Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Malatya’da iki ayrı kaza: 1 yaralı
Malatya’da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Malatya-Ankara karayolu Maşti kavşağında 20.30 sularında meydana gelen ilk kazada, aynı yöne ilerleyen O.Ç. idaresindeki hafif ticari araçla C.A. yönetimindeki otomobil çarpıştı.
Kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi
Orduzu-Gelincik Tepe yolu üzeri Taşpınar sokakta 21.00 sularında meydana gelen diğer kazada ise Y.K. yönetimindeki araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.
Kazada araç sürücüsü yaralandı. Yaralı ihbar üzerine olay yerine çağrılan ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.
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