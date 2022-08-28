Kangal ilçesi Çetinkaya mevkiinde bulunan patates ve ayçiçeği üreticilerinin bilinçsiz sulama yapması ve kuraklığın da etkisiyle Çaltı çayı tamamen kurudu.

Güneş köyü girişinde kuruyan çayda yüzlerce balık telef oldu. Köylüler yetkililere seslenerek önlem alınmasını istedi.

Divriği Kaymakamı Yakup Papaker ve Kangal Kaymakamı Ahmet Fatih Sungur'un bölgeye giderek incelemelerde bulunduğu öğrenildi.

“Çaltı çayımız kurudu”

Divriği Güneş Köyü Muhtarı Hasan Hüseyin Culha, Çaltı çayının tamamen kuruduğunu anlatarak, "Yaklaşık 15 gündür çayımız tamamen kurudu. Kangal ilçesinde denetimsiz ve usulsüz bir şekilde patates ve ayçiçeği üretimi yapan çiftçiler çaya dalgıç pompaları atıp bu aşağıda ki vadiyi tamamen kuruttu. Ölü balıklar görülür oldu. Bu konuya devletimizin bir an önce müdahale etmesi lazım" dedi.