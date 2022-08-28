Haber Giriş: 28 Ağustos 2022 Pazar 10:53Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Osmaniye’de çıkan anız büyümeden söndürüldü
[Fotograf: İHA]
Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde mısır tarlasında çıkan anız yangını büyümeden itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Narlıkışla köyü yolu üzerinde hasat edilmiş mısır tarlasından dumanların yükseldiğini fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye Kadirli Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.
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