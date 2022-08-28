Haber Giriş: 28 Ağustos 2022 Pazar 10:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
[Fotoğraf: (Arşiv)]
Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu kullanımı, ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışma yaptı.
Çalışma kapsamında Elazığ-Diyarbakır kara yolu kontrol noktasında durdurulan bir araçta dedektör köpek "Alex"in yardımıyla arama yapan ekipler, 110 gram metamfetamin ele geçirdi.
Araçta bulunan 37 yaşındaki Ş.D. ve 27 yaşındaki A.G. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.
Etiketler: Elazığ Uyuşturucu
Son Haberler
- 11:04
- 10:47
- 10:41
- 10:41
- 10:27
Sıradaki Haber
Konya'da omzuna yorgun mermi isabet eden çocuk yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz