Haber Giriş: 28 Ağustos 2022 Pazar 10:43Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Minibüs sürüye çarptı, 40 koyun telef oldu
[Fotograf: İHA]
Bitlis'in Tatvan ilçesinde minibüsün sürüye çarpması sonucu 40 koyun telef oldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Akşam saatlerinde Van-Tatvan karayolu üzerindeki Yelkenli köyü yakınlarında G.B. yönetimindeki minibüs, koyun sürüsüne çarpıttı.
Kazada 40 koyun telef oldu, araçta ise maddi hasar meydana geldi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Bitlis Trafik Kazası
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